Calciomercato Milan: molto interesse per Brescianini, spunta anche l’Inter

Il Milan è sulle tracce di Marco Brescianini. Oltre alla concorrenza di Napoli e Juventus, sembra che nelle ultime ore sia spuntata l'inter

Stefania Palminteri Redattore 2 maggio 2024 (modifica il 2 maggio 2024 | 14:49)

Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 del Frosinone, sta disputando una stagione di alto livello dal punto di vista del rendimento, nonostante la squadra allenata da Eusebio Di Francesco non navighi in acque limpide. L'ex Milan si è reso protagonista di 4 reti e 2 assist in 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Numeri che, come ripota Tuttosport, hanno attirato non solo le attenzioni di Juventus, Napoli e Atalanta, ma anche dell'Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un ulteriore rinforzo a centrocampo. Il Milan è interessato da co-protagonista alla questione, dato che nell'accordo con i ciociari c'è il 50% sulla futura rivendita in favore del Diavolo.

