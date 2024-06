Calciomercato Milan: obbiettivo Fofana, ecco il sacrificabile…

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milanper il calciomercato estivo, ha ricordato come ai rossoneri, per il centrocampo, piaccia molto il profilo di Youssouf Fofana, classe 1999, mediano del Monaco e della Francia di Didier Deschamps. Contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, Fofana lascerà con tutta probabilità il Principato in estate: il Milan lo cerca con insistenza, può comprarlo per 25 milioni di euro, ma non si tratta dell'unico club interessato ai suoi servigi. Fofana, infatti, è anche sul taccuino di Arsenal, Atlético Madrid e PSG.