Calciomercato Milan: Fofana obbiettivo primario per il centrocampo

Youssouf Fofana, centrocampista difensivo del Monaco, è in pole position in casa Milan quale rinforzo in mediana per il calciomercato estivo

Stefania Palminteri Redattore 13 maggio 2024 (modifica il 13 maggio 2024 | 18:16)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato estivo del Milan, ha sottolineato come sia intenzione del club di Via Aldo Rossi di centrare un bel colpo per reparto in questo 2024.

Il primo obiettivo della lista, secondo la 'rosea', è Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista difensivo del Monaco. La valutazione di Fofana supera i 25 milioni di euro: per prenderlo, il club meneghino dovrà capire che percentuale di budget potrà e vorrà destinare a questo reparto.

Il giocatore, secondo il quotidiano sportivo nazionale, rappresenterebbe però una garanzia per il Diavolo. Da anni regge la linea di mezzo del Monaco, quest’anno ha aggiunto anche 4 gol e 4 assist in 34 partite. Negli ultimi mesi è diventato un riferimento anche per la Nazionale francese: 3 gol in 17 presenze. Per lui si apriranno le vetrine degli Europei, con molti altri club che potrebbero interessarsi all’affare.

