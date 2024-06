Calciomercato Milan: per Fofana ci sono due concorrenti importanti

Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco che piace al Milan per il calciomercato estivo, non è soltanto nel mirino dei rossoneri

Stefania Palminteri Redattore 6 giugno - 15:33

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il Milan, per la sessione estiva di calciomercato, punta Youssouf Fofana, classe 1999, di proprietà del Monaco, come rinforzo per il proprio centrocampo. Consapevole, però, come la concorrenza sul Nazionale della Francia del Commissario Tecnico Didier Deschamps possa essere spietata.

L'idea del Milan, per il quotidiano romano, è quella di battere sul tempo le altre per Fofana muovendosi prima della vetrina degli Europei, dove il francese potrebbe vedere salire il suo prezzo e lievitare la schiera di contendenti. Fofana ha un patto con il Monaco: ovvero, quello di andare via in questo calciomercato estivo e il suo entourage sta cercando la migliore soluzione per lui.

Il Milan è in prima fila: cerca un mediano con le sue caratteristiche e lo vuole per completare il reparto centrale. Manca, infatti, nell'organico del Diavolo un equilibratore e lui potrebbe essere l'uomo giusto. Il Monaco - visto che il contratto di Fofana scadrà il 30 giugno 2025 - chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire. I rossoneri, però, contano di poterlo acquistare a condizioni differenti, magari a 20 milioni di euro più bonus.

Il Milan, però, dovrà fare davvero presto. Sul giocatore, infatti, ci sono anche Atlético Madrid e PSG. Vedremo se Fofana manterrà fede alla sua idea, quella professata qualche settimana fa, quando disse: "Tutti conoscono il Milan e il suo palmarès. È uno dei club più importanti al mondo".