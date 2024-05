Calciomercato Milan: torna in voga il nome di Dominguez

Nicolás Domínguez, ex Bologna e oggi al Nottingham Forest, già trattato dal Milan in passato, sembra sia tornato in voga per il centrocampo

Stefania Palminteri Redattore 8 maggio - 15:05

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato estivo del Milan, ha ricordato come i rossoneri abbiano, come priorità anche l'acquisizione di un centrocampista centrale con caratteristiche difensive. Il Milan, nel calciomercato estivo 2023, fu vicino a Nicolás Domínguez, classe 1998, centrocampista argentino (di passaporto italiano) di proprietà del Bologna. Lui, poi, preferì andare in Premier League, per indossare la maglia del Nottingham Forest: un affare da 10 milioni di euro più 5 di bonus.

Con il Forest, Domínguez ha numeri interessanti: 31 partite tra campionato e coppe nazionali, con 3 gol e 2 assist, per un totale di 1.946' sul terreno di gioco. Ma altrettanto non si può dire della stagione della compagine inglese. Il Nottingham Forest è a rischio retrocessione a due partite dalla fine della Premier. Secondo 'Tuttosport', dunque, è possibile che Domínguez, dopo un’annata complicata come questa, possa aver voglia di cambiare aria, ma molto dipenderà dalle considerazioni che farà a fine stagione e anche in base al fatto che il Nottingham Forest si sia salvato o meno.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.