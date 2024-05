Calciomercato Milan: a fine anno torna Colombo, qual’è il suo futuro?

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha pubblicato su X un aggiornamento anche sul giovane attaccante del Milan Lorenzo Colombo

12 maggio 2024

Il calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante per la stagione rossonera. Il Diavolo, infatti, dovrebbe andare alla ricerca di almeno 4 colpi in entrata. Uno di questi dovrebbe arrivare in attacco con Olivier Giroud destinato a lasciare Milanello. Al suo posto potrebbe arrivare o Joshua Zirkzee o Sesko. Al momento sembrerebbero loro i primi candidati. E Colombo? Il giovane attaccante rossonero è in prestito al Monza. Quale futuro lo attende?

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha pubblicato su X un aggiornamento anche sul giovane attaccante del Milan. Ecco le ultime: "Lorenzo Colombo lascerà il Monza a fine stagione per ritornare al Milan. Non è nei piani del Diavolo per la prossima stagione e ripartirà durante la finestra estiva di calciomercato". Non è da escludere che Colombo venga inserito come contropartita in qualche trattativa.

