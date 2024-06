Calciomercato Milan: Chukwuemeka in continui contatti con i rossoneri

Carney Chukwuemeka è l'ultimo nome accostato al Milan per il centrocampo in vista del prossimo calciomercato: ecco le ultime in merito

Stefania Palminteri Redattore 28 giugno - 17:50

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe anche intervenire a centrocampo e l'ultimo nome accostato al club rossonero è stato quello di Carney Chukwuemeka. Se è vero che nella zona nevralgica del campo nessuno dei big dovrebbe lasciare in estate, è altrettanto corretto dire che è necessario fare un upgrade. Nella scorsa annata in modo particolare il Diavolo è sembrato essere molto in sofferenza in mediana e un rinforzo in vista del prossimo campionato non è da escludere. Proprio nella serata di ieri Gianluca Di Marzio ha parlato del classe 2003 del Chelsea, già seguito in passato.

L0 stesso Gianluca Di Marzio, in un post pubblicato sul proprio profilo 'X' ha aggiornato sull'operazione. L'esperto di calciomercato ha confermato come quello di Carney Chukwuemeka sia un obiettivo caldo per il Milan, che sta continuando ad avere contatti con l'entourage e con il Chelsea per prenderlo. La formula con cui il mediano potrebbe arrivare in rossonero è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se non sono state rese note le cifre.