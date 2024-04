Calciomercato Milan: proposto Ceballos del Real Madrid, ecco il punto

Dani Ceballos sembrerebbe essere stato offerto come rinforzo del Milan per la prossima sessione di calciomercato. Ecco la situazione

Stefania Palminteri Redattore 18 aprile - 19:38

Nelle ultime settimane, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe emerso il nome di Dani Ceballos come possibile rinforzo del Milan per la prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista spagnolo in questa stagione ha trovato pochissimo spazio nel Real Madrid di Carlo Ancelotti. E gli stessi Blancos gli avrebbero comunicato che non fa più parte del progetto tecnico. Ecco che, quindi, il ragazzo starebbe cercando una nuova destinazione e, secondo quanto filtra, anche il Diavolo sarebbe in corsa. Per i rossoneri, tra l'altro rappresenterebbe un ritorno di fiammo dal momento in cui era già stato seguito nelle passate finestre.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', però, il Milan non sarebbe interessato allo spagnolo. Non si tratta di una questione economica, dal momento in cui la valutazione del Real Madrid, di 8 milioni di euro, sarebbe anche appetibile. Sarebbe invece una questione di progetto. Il club rossonero sarebbe intenzionato a prendere un difensore centrale, un terzino sinistro, un mediano difensivo e un attaccante. Inoltre, in quella zona di campo si vorrebbe dare la maglia da titolare inamovibile a Ruben Loftus-Cheek, con Christian Pulisic come eventuale riserva.

