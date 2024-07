Calciomercato Milan, Abraham: la Roma dice no al prestito, vuole…

Tammy Abraham è un obiettivo di calciomercato del Milan in aggiunta ad Álvaro Morata. La Roma, però, non intende fare grossi sconti

Stefania Palminteri Redattore 13 luglio - 13:05

Non soltanto Álvaro Morata nei pensieri del Milan per rinforzare il proprio attacco in questa sessione estiva di calciomercato: i rossoneri, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, lavorano infatti anche ad un altro attaccante e nelle ultime ore hanno iniziato a pensare più concretamente a Tammy Abraham.

Il centravanti inglese, classe 1997, di proprietà della Roma, è uno dei centravanti inseriti nella lista dei giocatori graditi al nuovo allenatore Paulo Fonseca. Il Diavolo cerca un bomber in più, non un'alternativa a Morata. Per ora, ha commentato il quotidiano capitolino, la Roma non ha ricevuto offerte ufficiali dal Milan.

Di sicuro, però, i giallorossi non lascerebbero partire Abraham con la formula del prestito. Qualora decidesse di separarsene, sarà soltanto a titolo definitivo. E con una quotazione piuttosto alta: il 'CorSport' ha parlato addirittura di 30 milioni di euro. Difficile che nell'operazione possano rientrare, poi, contropartite tecniche come si è vociferato. II Diavolo sta pensando alla punta inglese per consegnare a Fonseca due attaccanti diversi per caratteristiche.