Cafu: “Tanti trofei con il Milan, ma l’amicizia rimasta è più bella”

Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in merito agli anni passati al Milan

"Di trofei ne abbiamo alzati, ma la cosa più bella che mi rimane di quegli anni è l’amicizia con questi ragazzi. Ogni volta che ci rivediamo è un’emozione. Siamo ancora una famiglia. Ancelotti? È stato un piacere essere allenato da lui: è un tecnico eccezionale che è stato fondamentale per tanti trionfi rossoneri. Sapeva sempre quello che doveva dire nello spogliatoio per trasmettere tranquillità prima di una gara importante. Non mi sorprende che stia continuando a vincere: come allenatore è il migliore al mondo, ma è soprattutto una grande persona. Sono fortunati i miei connazionali Vinicius, Rodrigo ed Endrick ad averlo a Madrid”.