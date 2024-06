Brambati: “Leao? Con una buona offerta lo venderei in Arabia”

Massimo Brambati , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sulla possibilità che Rafael Leao , attaccante del Milan , vada a giocare in Arabia. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Su Spagna-Italia: "E' una partita difficile, quando affronti gli spagnoli è sempre complicato. A me farebbe molto piacere se vincesse l'Italia, anche perché Luciano Spalletti è un amico, un allenatore bravo e una persona molto sensibile. La difesa? L'ultima occasione dell'Albania, che vede Donnarumma salvarci, è un grandissimo errore di piazzamento di Calafiori e Bastoni. Soprattutto Bastoni, che ha esperienza internazionale, non deve fare certi errori. Una cosa del genere mi ha lasciato perplesso. Morata è bravo a fare movimenti come quelli ed è bravo a far uscire i centrali per poi far entrare gli esterni o i centrocampisti. Certo che a furia di stare attenti noi, dobbiamo pensare che anche loro devono stare attenti. Barella ci dovrà guidare, perché è diventato leader in questa squadra".