Braglia: “Penso sia difficile un’impresa del Milan, soffre troppo dietro”

"Ok recuperare un talento, ma deve metterci anche del suo. Se uno è sempre superficiale, come fai a recuperarlo? Se non dà la disponibilità...Ognuno deve fare il proprio, non mi sembra in questo momento che un talento di prospettiva come Leao abbia quell'atteggiamento di mettersi a disposizione per il club. Mi sembra riduttivo racchiudere questa cosa solo in un rapporto allenatore-giocatore. La gestione di un calciatore dipende anche dallo staff e dai dirigenti. Tra Maldini e Ibrahimovic c'è qualcosa di diverso, qualcosa non ha funzionato nella gestione del giocatore. Prendersela con l'allenatore perché non valorizza un calciatore non è giusto. C'entra anche la dirigenza, la gestione di un calciatore non dipende solo dal tecnico".