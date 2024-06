Ex Milan: Bonaventura non rinnova, lascia la Fiorentina

Giacomo 'Jack' Bonaventura, ex centrocampista del Milan, lascia oggi - domenica 30 giugno - la Fiorentina in scadenza di contratto

Stefania Palminteri Redattore 30 giugno 2024 (modifica il 30 giugno 2024 | 17:32)

Con un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X', la Fiorentina ha annunciato - salutandolo e ringraziandolo a dovere - l'addio di Giacomo 'Jack' Bonaventura al club ed ai colori viola.

Bonaventura, classe 1989, dopo aver giocato quattro stagioni nell'Atalanta (2010-2014, con 24 gol in 135 partite) e sei nel Milan (2014-2020, con 35 reti in 184 gare), era giunto in riva all'Arno nell'estate 2020, a parametro zero.

In viola ha disputato quattro stagioni, corredate da 22 gol in 161 partite. Oggi, domenica 30 giugno, scade il suo contratto con il club di Rocco Commisso e Jack, che non lo ha rinnovato, è ufficialmente svincolato. Libero, pronto per nuove esperienze.

Si parla di un approccio, in Serie A, di Bologna, Monza e Como per lui. Non è da escludere, però, un'esperienza all'estero per l'esperto centrocampista nativo di San Severino Marche.