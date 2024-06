Boban: “Amo il Milan, abbiamo vissuto tante vittorie insieme”

Zvonimir Boban, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua storia d'amore con il Milan

Zvonimir Boban, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', emittente di cui è recentemente tornato ad essere talent, dopo l'addio di qualche anno fa, soffermandosi in particolare sulla sua storia d'amore con il Milan, club in cui ha giocato dal 1992 al 2001 e per cui ha sempre dato il massimo, diventando uno dei giocatori più rappresentativi. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.