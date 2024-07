Bertolucci: “Un Bonaventura farebbe bene allo spogliatoio del Milan”

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha parlato di Giacomo Bonaventura in ottica rossonera. Le sue dichiarazioni

Bertolucci ha detto: "È un giocatore di esperienza e che conosciamo tutti molto bene, secondo me non darebbe problemi in spogliatoio ma anzi, aiuterebbe il gruppo come hanno fatto in questi anni Ibra, Kjaer, Florenzi o Giroud. Potrebbe anche dare una mano al mister magari, se possibile, perchè no?".