Balzaretti: “Maignan, Theo e Reijnders sarebbero titolari nel Real Madrid”

"Maignan, Theo e Reijnders. Maignan più forte di Lunin. Reijnders in questo centrocampo del Real Madrid, visto che comunque Modric è verso la fine, può essere un nome che sicuramente molto interessante. Fortissimo Reijnders, anche a Madrid ha fatto una partita straordinaria. Anche Fofana ha fatto decisamente meglio per dire di Tchouaméni, per dire un suo compagno di Nazionale. Però sì, potenzialmente Theo, Reijnders e Maignan sono tre titolari in tanti squadre. Poi è chiaro che se parliamo di Barcellona c'è Baldè che è fortissimo, se parliamo del Bayern Monaco c'è Alphonso Davies è fortissimo. Però Theo è su quei livelli".