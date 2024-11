Ancora Jankulovski: “Pato era un fenomeno, purtroppo è stato sfortunato”

Le parole di Marek Jankulovski su Alexandre Pato: “Pato era un fenomeno e bastarono tre allenamenti per capirlo, ma è sempre stato infortunato e non si capiva cosa avesse. Fisicamente era forte, giovane ma l’infortunio ha compromesso la carriera. Non è mai esploso. A Madrid ha fatto un gol portandosi palla da metà campo… Tante volte succede che non hai tutta la fortuna intorno. Lui è stato fortissimo e ci scriviamo ancora ogni tanto. È sempre stato un bravo ragazzo, che non ha avuto tanta fortuna per essere un campione come altri brasiliani”.