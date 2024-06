Ancora Ibrahimovic: “Berlusconi? Fu il primo a volermi al Milan”

Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird Capital Partners per il Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Canale 5', canale della rete 'Mediaset', nel programma 'Caro Presidente, un anno dopo', ricordando Silvio Berlusconi. Quella di ieri, 12 giugno 2024, era infatti la giornata del ricordo della scomparsa del Cavaliere, venuto a mancare un anno fa. Commoventi le parole dello svedese, che ha parlato anche della sua parentesi rossonera. Ecco il suo pensiero in merito.

Su Silvio Berlusconi: «Mi motivava tantissimo e parlavamo di tutto insieme, avevamo un bellissimo rapporto, avevo tanto rispetto verso di lui. Era come un esempio per tutti, mi dava tanta forza e tanti consigli, è grazie lui che sono arrivato al Milan nel 2010, lui mi ha chiamato e io gli ho detto arrivo».

Sul primo incontro con Silvio Berlusconi: «Era come un avversario, ma in senso positivo perché era come me con obiettivi e mentalità. Silvio quando entrava in una camera aveva un’energia incredibile, ci faceva ridere e ci dava tanta energia, era perfetto, un esempio perfetto perché ha avuto più successi di tutti, gli ho voluto tanto bene».