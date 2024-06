Ancelotti: “Il Milan è nel mio cuore, una gran bella parte della mia carriera”

Carlo Ancelotti, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha parlato a 'Il Giornale' dell'amore che ancora oggi nutre per i colori rossoneri

Carlo Ancelotti, ex giocatore (1987-1992) ed ex allenatore (2001-2009) del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Il Giornale' oggi in edicola. Per l'occasione, ha parlato dei due club ai quali è più legato: quello rossonero, per l'appunto e il Real Madrid, che ha allenato prima dal 2013 al 2015 e in cui è poi tornato nel 2021.