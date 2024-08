Ancelotti: “Milan? Abbiamo fatto buone cose, Torriani sembra molto bravo”

Il Milan vince per 1-0 contro il Real Madrid. Dopo la partita ha parlato anche Carlo Ancelotti. Ecco le parole in conferenza stampa

Il Milan vince per 1-0 contro il Real Madrid . I rossoneri passano grazie al gol di Chukwueze . Dopo la partita ha parlato anche Carlo Ancelotti. Ecco le parole in conferenza stampa riportate dal sito dei blancos e riportate anche dal giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' Luca Bianchin.

"Abbiamo gareggiato, lottato e fatto buone cose. Il Milan tenta di fare possesso palla e lo fa abbastanza bene. I giovani? Torriani mi sembra molto bravo. È la prima partita del precampionato, con tanti giovani. L’importante era competere e lo abbiamo fatto durante tutta la partita. La valutazione è positiva. Per i giovani è una grande cosa essere parte di queste gare. Nel primo tempo, con più veterani come Rüdiger e Modrić abbiamo fatto meglio, ma al momento questi giocatori non possono giocare più di 45 minuti. Ora prepariamoci per la prossima partita".