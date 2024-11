Ancelotti: “Il Milan non è partito bene, ma resta un’avversaria pericolosa”

Carlo Ancelotti è intervenuto in un'intervista a Sky e ha parlato della partita di domani tra Real Madrid e Milan

Che effetto sarà domani giocare per la prima volta da avversario in Champions?

"Una partita speciale, soprattutto per i miei trascorsi. Questa è la teoria che gira intorno alla mia carriera, poi ci sarà la pratica con una partita molto bella penso".

“Non è partito bene, ma resta una squadra molto pericolosa perché ha grande qualità davanti, dei giocatori di livello. Diciamo che è una squadra che ha molto potenziale, probabilmente non è riuscita a tirarlo fuori tutto ma ce l'ha e noi dobbiamo essere pronti a giocare una partita difficile"

Una vigilia particolare per voi. Dieci giorni di stop dal Clasico e dopo la decisione di non presentarvi a Parigi: con che sentimento tornate in campo? Rabbia, fiducia, dispiacere?