Ambrosini: “Xabi Alonso? Sta stupendo da allenatore, era predisposto”

Massimo Ambrosini è intervenuto a Milan Tv e ha parlato del tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, in vista della partita con il Milan

Su Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen: "Se analizzi il giocatore, era predisposto. Aveva grande personalità, grande determinazione. Chi fa il centrocampista e ha grandi qualità tecniche però passa un grande periodo al Liverpool come lui, ci mette una cattiveria agonistica che in Inghilterra è fondamentale. Avevi la percezione di giocare contro uno che la palla la faceva girare bene ma che che aveva grande personalità e capacità fisica. Da allenatore sta stupendo anche per la velocità con cui sta facendo cose nuove"