Allenatore Milan: idea Tuchel per la panchina, ma lo stipendio…

Un altro candidato per diventare il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere Thomas Tuchel. L'attuale tecnico del Bayern Monaco ha confermato che lascerà i tedeschi a fine stagione. "Questa è la mia ultima conferenza stampa da allenatore del Bayern Monaco. Ci sono stati dei contatti per vedere di continuare insieme ma non abbiamo raggiunto un accordo e dunque la decisione presa a febbraio rimane". Queste le parole alla vigilia della gara di Bundesliga contro l'Hoffenheim. Come riportato da SportMediaset, Tuchel sarebbe stato contattato dalMilan ma i discorsi si sarebbero interrotti subito. La richiesta di stipendio avrebbe spaventato i rossoneri. Tuchel vorrebbe ben 12 milioni a stagione.