Ancora Albertini: “Zirkzee? Dipende se si vuole costruire o vincere subito”

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan , ha parlato a 'Tuttosport' del presente e del futuro dei rossoneri. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

Sulla ricerca di un nuovo attaccante : «Manca da tanti anni, oggettivamente serve un investimento. Non è così facile trovare sempre l'Olivier Giroud di turno. È un ruolo delicato ma bisogna far crescere qualcuno perché da lì, dal numero 9 passano tutti i risultati di una squadra».

Su Joshua Zirkzee già da Milan : «Bisogna chiedersi prima di tutto quale Milan? Dipende se è un Milan che deve crescere insieme per arrivare alla vittoria o un Milan che deve vincere subito».

Sul possibile tridente con l'olandese, Christian Pulisic e Rafael Leão : «Mi piace: non serve solo l’esperienza, anche la spavalderia del giovane può essere molto importante e utile per accelerare un processo che ti porta poi a vincere».

Su Leão che può diventare finalmente leader del Milan: «Deve solo lavorare sulla continuità, il suo talento lo conosciamo. Un leader lo si vede nello spogliatoio se lo è, non per forza in campo».