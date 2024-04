Adani: “Sono mancati i ‘big’ al Milan, Leao vive di folate”

Sul Milan: "I giocatori del Milan non hanno fatto una buona partita. A livello di impegno hanno dato tutti, ma non hanno fatto bene. La Roma ha fatto bene sotto tutti i punti di vista. Anche in 10 ha avuto delle occasioni. E' una squadra in salute. Se nelle due partite il migliore in campo è stato Chukwueze che è entrato solo nella ripresa in entrambe le partite e Pulisic, Giroud, Leao, Loftus-Cheek e Theo hanno fatto queste prestazioni, il Milan non può pensare di battere questa Roma. I big sono mancati al Milan".