Albertini: “Pioli ha fatto più di quello che ci si aspettava”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a 'Tuttosport' del presente e del futuro dei rossoneri. La sua intervista

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan , ha parlato a 'Tuttosport' del presente e del futuro dei rossoneri. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

Sulla scelta di Paulo Fonseca : «Ho letto delle sue statistiche: ha fatto tanti punti, ha fatto crescere i giovani. È uno che parla poco e spesso nel mondo del calcio quelli silenti non vengono giudicati per quello che sono. Sembra un allenatore propenso alla valorizzazione del patrimonio della società. Molto dipenderà anche dal mercato, dalla squadra che gli verrà costruita».

Sui tifosi del Milan che avrebbero voluto Antonio Conte : «Ma non bastano gli allenatori per vincere. Ci vogliono anche i giocatori. Aurelio De Laurentiis ha fatto probabilmente un'ammissione di colpa, e ha preso il migliore sul mercato. Poi se sarà il migliore lo diranno i risultati».

Sulle ambizioni del Milan che si capiranno dalle scelte di mercato: «Quest’anno il Milan è stato fuori dai giochi quasi fin da subito eppure i tifosi non hanno mai smesso di riempire 'San Siro'. Per questo la chiarezza è qualcosa di dovuto. Bisogna costruire qualcosa, puntare allo scudetto. Se sei il Milan non può bastare il quarto posto».