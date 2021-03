Zaccheroni sul Milan: “Non è la squadra più forte, ma è quella che gioca meglio…”

MILANO – L’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni, vincitore di uno Scudetto sulla panchina rossonera nella stagione 1998/1999, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul percorso svolto sinora da mister Pioli: “Stefano sta facendo un grande lavoro. E’ giusto che la squadra continui a puntare in alto con coraggio. L’entusiasmo si alimenta affacciandosi avanti, non guardandosi alle spalle. Anche perché il Milan, a mio avviso, ha qualcosa in più di tutte le altre, Inter compresa: la qualità del gioco. Quando i calciatori rossoneri riescono a muoversi in trenta metri nella metà campo avversaria, sono davvero un bel vedere. Il Milan non è la squadra più forte del campionato sulla carta, ma è quella che gioca il calcio più bello. Ha trovato la quadra prima e meglio delle altre: è su questa certezza che deve continuare a costruire il proprio percorso”.

SU IBRA – “E’ magico, un campione insostituibile. Tuttavia, Pioli ha saputo plasmare un gruppo che funziona bene anche senza di lui e riesce a colmare la sua assenza. Certo, senza Zlatan davanti si dovrà cercare di più la profondità, affidarsi all’istinto di Leao e sfruttare la spinta di Theo. Meglio Leao o Rebic da centravanti? Seguo Rebic da quando giocava nell’Eintracht Francoforte: per fare la differenza deve avere un riferimento in mezzo all’area”.

SU ROMAGNOLI E TOMORI – “Non credo che la gestione della concorrenza all’interno del gruppo possa essere un problema. Anzi, avere giocatori forti è sempre una risorsa. Più ce ne sono, meglio è per il tecnico. Pioli ha dimostrato di saper gestire bene le risorse a disposizione. E’ evidente però che in questo momento è difficile tenere fuori Tomori se sta bene. E’ un giocatore aggressivo, ha personalità, difende e attacca. Mi piace molto il suo modo di giocare”.