Zaccagni, oltre al Milan ci pensa anche la Fiorentina

Il calciatore dell'Hellas Verona è finito nel mirino del Milan, ma occhio alla concorrenza della Fiorentina

L' Hellas Verona continua a sfornare talenti. Era stato così nella passata stagione, quando la squadra allora allenata da Ivan Juric si era affermata come la vera sorpresa della Serie A e tra la scorsa sessione invernale e quella estiva, molti dei migliori talenti della squadra gialloblù hanno cambiato maglia, a peso d'oro. Kumbulla alla Roma, Amrabat alla Fiorentina, Pessina è tornato all' Atalanta e Rrahmani al Napoli. Quest'anno la squadra del presidente Setti si è confermata su alti livelli, con altri giocatori sugli scudi. Uno di questi è sicuramente Mattia Zaccagni. Il centrocampista a 25 anni ha raggiunto probabilmente la sua maturità calcistica, mettendo in mostra tutto il suo talento e tante squadre avevano messo gli occhi su di lui. Tra queste c'era anche il Milan , che pensava al calciatore già a gennaio, ed è tornato alla carica già adesso.

Zaccagni piace quindi sia al Milan, che all Fiorentina. il calciatore dell'Hellas Verona però non è il primo della lista per la sostituzione dell'ex numero 10 rossonero, Hakan Calhanoglu.Maldini e Massara infatti starebbero valutando diverse alternative, tra cui è presente anche il calciatore in forza all'Hellas Verona del neo tecnico EusebioDiFrancesco. Non il giocatore sui cui il Diavolo punta nell'immediato quindi, ma se non dovessero andare in proto altre operazione potrebbe diventare anche il primo obiettivo. Il Milan infatti vuole sostituire al meglio il turco e 'la giostra dei nomi' è già partita.