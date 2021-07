Vlasic osservato speciale: potrebbe essere lui il 10 per Pioli

La dirigenza del Milan sta monitorando attentamente la situazione di Vlasic, che potrebbe essere il profilo giusto per la trequarti.

Redazione Il Milanista

Continua in maniera incessante il mercato del Milan. La dirigenza rossonera sta lavorando senza sosta per mettere a disposizione di Pioli la rosa completa nel più breve tempo possibile. Sistemata la situazione legata all'attaccante, con l'imminente arrivo di Giroud, restano ancora alcune lacune da colmare. La rosa rossonera, infatti, necessita di almeno due terzini, dato che non ci sono alternative a Calabria e Theo Hernandez, e soprattutto di un fantasista di qualità per sostituire Calhanoglu.

Per le fasce gli obiettivi principali sono il ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United e Fode Ballo-Tourè dal Monaco. Per entrambi le trattative vanno avanti, anche se per il primo al momento l'accordo con gli inglesi appare lontano. Per il trequartista, invece, si continuano a seguire varie piste ma ancora non è stato scelto su chi andare a fare l'affondo decisivo. Tanti i nomi monitorati e affiancati al Milan nelle ultime settimane, da Isco a Ziyech passando per Sabitzer, Coutinho e Damsgaard. Tutti nomi che stuzzicano la dirigenza rossonera, che a prescindere dalla scelta dovrà necessariamente fornire un numero 10 a Stefano Pioli.

Obiettivo Vlasic

Tra i nomi accostati negli ultimi giorni si è parlato molto di Nikola Vlasic. Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza rossonera sta seguendo con attenzione la sua situazione, e potrebbe presto bussare alla porta del CSKA Mosca per fare una proposta. L'intenzione del Milan sarebbe quella di proporre al club russo un prestito con diritto o con obbligo di riscatto, vista la richiesta di 25 milioni fatta dalla società che al momento è fuori portata per il club di via Aldo Rossi.

Fantasista croato classe 1997, Vlasic è in Russia da tre stagioni ed è costantemente nel giro della Nazionale. Negli ultimi due anni è stato il miglior marcatore del CSKA Mosca, mettendo a referto 25 reti in 72 partite tra tutte le competizioni.