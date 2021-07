Non chiamatelo riserva: Giroud è comprimario d’attacco

Ecco cosa riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport su Giroud, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan

Redazione Il Milanista

Nella serata di ieri il noto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha parlato di tre obiettivi rossoneri: "Giroud, domani previsto lo scambio di documenti e poi lunedì le visite mediche. Resiste il nome di Pezzella del Parma come vice Theo Hernandez. Luis Alberto non ha intenzione di presentarsi e non ci sono squadre italiane dietro, non c’è il Milan né la Juventus. Non ci sono squadre di Serie A dietro la situazione di Luis Alberto".

L'arrivo a Milanello dell'attaccante francese, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è importante perché non si tratta solamente un vice Ibrahimovic bensì di una prima punta di ruolo. Giroud e Zlatan con la loro esperienza potranno anche giocare in contemporanea senza pestarsi i piedi.

Il prossimo ex Chelsea arriva in rossonero per far rifiatare Ibrahimovic. E' bene sottolineare questo. Maldini e Massara hanno così regalato a Pioli un'attaccante part time capace di aiutare la squadra e di fare reparto da solo. Basti pensare che nelle 31 partite, di cui 12 da titolare, disputate in stagione con i Blues ha messo a referto ben 11 reti. E nelle altre tre stagioni ha sempre raggiunto la doppia cifra. Numeri che pochi attaccanti nella loro carriera possono vantare. Non è sbagliato dunque affermare che Giroud sia una solo una riserva. Forse è più corretto dire un comprimario del Milan.

Giroud potrebbe essere in Italia già domani, interrompendo le sue ferie, per sottoporsi ai test fisici di rito e firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2023. Se però domani l'ex attaccante del Chelsea e dell'Arsenal non dovesse presentarsi, vuol dire che il suo sbarco è stato rimandato solo di qualche giorno. Perché Giroud è pronto di iniziare la sua avventura a Milano.