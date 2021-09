Verso Liverpool-Milan: la probabile formazione per l’esordio Champions

Siamo alla vigilia dell'esordio Champions per il Milan si Stefano Pioli, contro il Liverpool, ecco la probabile formazione rossonera

Archiviata la partita di San Siro con la Lazio, in campionato, il Milan si prepara all'esordio in Champions League. Un attesa lunga sette anni per i tifosi rossoneri. Un conto alla rovescia arrivato quasi alla fine dato che mancano poco più di 24 ore alla sfida di Anfield. Il Diavolo arriva al match in ottima forma, a punteggio pieno in classifica con 9 punti raccolti in tre partite e con il morale alle stelle dopo l'ottima prova fornita contro la squadra di Maurizio Sarri. Servirà un'altra prova di carattere e di corsa, sale il livello dell'avversario per il club meneghino, che l'obiettivo di giocarsela con tutti, senza timori reverenziali.