Verso Lazio-Milan, Mandzukic si gioca una maglia da titolare

Si avvicina la partita tra il Milan e la Lazio che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, lunedì prossimo. Mandzukic in ballottaggio

Redazione Il Milanista

MILANO - Si avvicina la prossima giornata di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che lunedì sera affronterà la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Scontro per un posto Champions, i biancocelesti 'hanno recuperato' SimoneInzaghi, il tecnico è guarito dal Covid e tornerà in panchina contro i rossoneri. Il Diavolo invece deve fare i conti con qualche assenza, la prima su tutte è quella di Zlatan Ibrahimovic, come spiegato dallo steso tecnico rossonero.

"Ibra sta meglio ma non sarà della partita domani, tornerà con il Benevento. Mandzukic si giocherà il posto con Leao. Posso comunque aggiungere che Mario sta decisamente meglio, dato che si allena con continuità ormai da 3 settimane".

Ballottaggio Mandzukic-Leao

Mario Mandzukic quindi è in ballottaggio con Leao per un posto da titolare. Il croato sta bene, ha giocato uno spezzone di gara con il Sassuolo e contro la Lazio potrebbe finalmente partire da titolare. Le aspettative sono alte, perché finora l'ex Juventus ha deluso, tanti gli infortuni che lo hanno fermato nella sua nuova avventura in Serie A. Potrebbe guidare l'attacco del Milan, vista l'assenza di Ibrahimovic, ufficializzata in conferenza stampa da Stefano Pioli. Maglia da titolare però non scontata, perché comunque l'opzione Leao è forte.

"Il progetto Leao va avanti indipendentemente dal suo ruolo. Ha ancora poca esperienza in un campionato come il nostro. Stabilire il suo ruolo finale è ancora difficile. La crescita di un giocatore ti permette di trovare posizioni in campo che all'inizio non immagini nemmeno".

Pioli ha dimostrato di puntare sul ragazzo, schierandolo anche quando non era la meglio della forma. Continuando così il suo percorso di crescita. Ora il tecnico del Milan però dovrà decidere chi schierare dal primo minuto, contata invece la staffetta in attacco. Sia il croato che il portoghese sembrano essere destinati a giocare contro la Lazio