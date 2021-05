Verso Atalanta-Milan, le probabili formazioni della gara

Si avvicina la partita tra Atalanta e Milan, di questa sera. Match che potrebbe valere un posto Champions, ecco le probabili formazioni

Redazione Il Milanista

MILANO - "Rebic ad oggi è più no che sì. Vediamo però domani mattina. Ha avuto un problema muscolare al polpaccio e oggi non ha avuto modo di fare la seduta al completo. Gli altri, a parte Ibrahimovic, stanno tutti bene. Gli infortuni? Ne abbiamo avuti tanti, specie in contemporanea e questo ci ha penalizzato tanto specie nella possibilità di fare rotazioni. Ma di questo ne parleremo da lunedì". Queste le parole di Pioli su Ante Rebic, destinato a partire di nuovo titolare in attacco, a Bergamo contro l'Atalanta, ma un nuovo problema al polpaccio ha fatto cambiare i piani al tecnico del Milan.

Pioli costretto a cambiare i suoi piani

Come cambia quindi la formazione del Milan con la possibile defezione di Rebic? RafaelLeao viaggiava verso una maglia da titolare, ma sulla fascia sinistra. Con questa notizia sul croato, il portoghese dovrebbe essere dirottato a fare la prima punta, con la riproposizione di Hakan Calhanoglu a sinistra e Brahim Diaz, a questo punto, trequartista centrale. Un problema in più per il Milan, dato da un nuovo infortunio, vero e proprio Tallone d'Achille dei rossoneri in questa stagione.

Il punto sull'Atalanta

Gasperini invece dovrebbe riproporre il suo 4-3-1-2. Con Gollini in porta, in difesa invece Toloi, Djimsiti e Romero. Pochi cambi fin qui rispetto alla finale di Coppa Italia con la Juventus. In mezzo al campo Maehle,De Roon, Freuler, Gosens e non Hateboer come accaduto con i bianconeri. Malinovisyi, Zapata e Muriel chiudono la probabile undici dell'Atalanta. I due osservato speciali in casa rossonero, Pessina e Ilicic, quindi viaggiano verso la panchina.

Le probabili formazioni

MILAN Probabile Formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. Allenatore: Pioli.

ATALANTA Probabile Formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.