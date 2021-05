Versi Juventus-Milan, Brahim Diaz: ‘Puntiamo alla vittoria, tifosi? Incredibili’

Brahim Diaz partirà titolare in Juventus-Milan e il calciatore spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky e di Milan Tv. Ecco le sue parole

Redazione Il Milanista

MILANO - La sorpresa di Stefano Pioli per questa sera, nella partita tra Juventus e Milan è Brahim Diaz. Il calciatore spagnolo parte titolare, con Ante Rebic e Calhanoglu in panchina. Il trequartista ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco che cosa ha detto.

"Sono gare importanti, da dentro o fuori. Siamo il Milan è normale per noi puntare alla vittoria perché è la nostra mentalità e il nostro obiettivo. L’avversario è molto forte ma dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, dobbiamo farlo da squadra e vinceremo".

"La gara d'andata è stata una buona partita. Noi però pensiamo soltanto alla gara di questa sera non pensiamo a cosa è accaduto in passato. Dobbiamo dare tutto come squadra per raggiungere la vittoria"

Poi l'ex Real Madrid è intervenuto anche ai microfoni di MilanTv, a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'Allianz Stadium.

Sui tifosi e il loro entusiasmo

"Loro sono incredibili, ce li invidiano in tanti. Oggi sono stati incredibili nell'appoggiarci così come nel resto dell'anno. Purtroppo non sono allo stadio con noi, ma per quello che hanno fatto meritano una vittoria questa sera".

Sulla fiducia del mister e la scelta di lanciarlo titolare.

"Gli sono molto grato, lui crede in me, così come in tutti gli altri giocatori. Io cerco di dare sempre il massimo, voglio ripagare la fiducia dell'allenatore e voglio aiutare la squadra sia dal punto di vista offensivo che difensivo".

Su come è stata preparata la partita a Milanello.

"Noi siamo il Milan e vogliamo vincere tutte le partite da qui alla fine. Abbiamo preparato bene questa partita, Siamo forti e siamo uniti, anche mentalmente. Questa sera scenderemo in campo per vincere".