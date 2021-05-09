LIVEBLOG | “Milan contro la Juve serve la stessa cattiveria che ha Ceferin”

MILANO – Tra pochi minuti Juventus e Milan scenderanno in campo per affrontarsi per la 35a giornata di Serie A. Ecco i migliori post dei tifosi sul big match di questa sera:
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/coceks/status/1391492348169920512″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Catta1033/status/1391491037319860226″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/matteoiadarola/status/1391491034211827720″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Etzi2891/status/1391491030646722562″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ValentinaStucc2/status/1391490031722827780″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/CoduttiSergio/status/1391490033652277249″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Partyj_/status/1391490032805072898″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/xReyBFC/status/1391490034486947848″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/paoladecassan/status/1391489295022702592″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/tarloinsoffitta/status/1391488608411033600″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/holvdmeniall/status/1391488669228359681″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/modkesinjuve/status/1391488661603053568″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ccalderon86/status/1391488836908236801″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/R_Fontana86/status/1391488835410927620″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/AleCalzav/status/1391488209029406721″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/OptaPaolo/status/1391485141986332674″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/sebygravs/status/1391484879452442633″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/aribaus/status/1391484870174683140″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GranFijoThe2nd/status/1391484843008135171″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/stoph__/status/1391483630699089925″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/dc_juventus/status/1391484103967531014″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/hippiecondriaco/status/1391484099429285893″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/lolloc_01/status/1391484080886362112″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GSmilzo/status/1391483640660611078″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Trem_A/status/1391483634444554241″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Andre_Inter4/status/1391483622801166348″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/inthetvees/status/1391483639473573893″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/paologargiulo1/status/1391483079835914240″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/chickenfajitas9/status/1391483118582968323″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FedericaMarcia3/status/1391483116741480450″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/RamboDeNa/status/1391483102002917382″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/moc_gp/status/1391481747410497542″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/_KK_8/status/1391481642288549888″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/maldiniforever3/status/1391481622655078402″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GiovRss/status/1391481588643401731″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Etzi2891/status/1391480795047604228″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/PerQuestiMotivi/status/1391479977661681666″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/gegeste/status/1391479956471963655″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GranFijoThe2nd/status/1391479934191820800″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/SerMatra/status/1391476590429851650″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/fxrssj_/status/1391476026442670089″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/MadiopJoob/status/1391476041907163141″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/34150Maxou/status/1391476038903926789″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/emmerrekappa/status/1391476031287070720″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/andrea_percoco/status/1391476023431241728″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Alvinsupersta11/status/1391476022554529794″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Pearl_FreeAfc/status/1391476021485096969″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/__VaNeSsa__t/status/1391475277361033219″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Pedro_mn88/status/1391475161459798016″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Globe_Soccer/status/1391475131998945286″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Kund3ra/status/1391475126617747463″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/NicolaBernini/status/1391473887188226048″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/dreaminhogvarts/status/1391473885095337986″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Artoria4Life/status/1391473916443566082″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/MarcoLe86931402/status/1391473055625580546″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/massimocala83/status/1391472966391767040″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Marii_annaax06/status/1391472678519910402″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/CommentoSolo/status/1391472546973986824″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GhigoGuglielmi/status/1391471744280666115″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/biancosmoking22/status/1391471739390074885″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/alibero27/status/1391471693772820485″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/massimocala83/status/1391471642673655812″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Alvinsupersta11/status/1391471192800993282″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/SCUtweet/status/1391471184399720453″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/stefarussnaples/status/1391471163080052742″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/holvdmeniall/status/1391471152489549831″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/paam1972/status/1391470969303322625″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Emmachampagne95/status/1391470709269057536″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/tucometichiami/status/1391470665992216576″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/RiccardoAmato83/status/1391470643061874698″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ale18riva/status/1391470251225886721″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/CommentoSolo/status/1391470312617820167″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Jacop83/status/1391470300848607235″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/aribaus/status/1391470289431797762″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/AntonioABarcaro/status/1391470270456737792″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ErZagaglia/status/1391469261281955848″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/MarcoLe86931402/status/1391469252172029953″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/salvaa_falboo/status/1391469135536824324″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/AndreaDamon17/status/1391468613702455297″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/RamboDeNa/status/1391469082592137216″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FuianoFederico/status/1391468420282077185″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ISecolo/status/1391467611335036928″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/faustomamberti/status/1391467606272626692″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Jacop83/status/1391467422931107846″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/AgoricK/status/1391467331331702786″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/marco_erm1n1/status/1391466952946749443″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/lupettignelli/status/1391466939835375617″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/zar_est/status/1391466883061362690″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Jacop83/status/1391466822596284421″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/bonaldo_mattia/status/1391466822424276993″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Precarioillumi1/status/1391466234919669760″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FilippoDisi_/status/1391466224752726020″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/4everMilanista/status/1391466176937611265″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/marafioti206/status/1391466161162883072″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/LorenzoAriozzi/status/1391466118867476484″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/DArcangeloLex/status/1391465435313360903″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/KrankFessie/status/1391465426027167746″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/kross_what/status/1391465405743570947″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Iamsilvergdb/status/1391465398546141191″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/manuelmagliola/status/1391465396952256512″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/federicod_6/status/1391465384147042310″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/GyulioFornaz/status/1391465356980588552″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/NicolaBernini/status/1391465284746334209″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/wistonbishop/status/1391464345641660418″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/rikyrusso_96/status/1391464459395346435″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/gianpi36590925/status/1391464379556716544″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Sandro19714/status/1391462175802372097″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/IlVecchioMilan1/status/1391462088955113472″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/floren_glock/status/1391462031585390593″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Sandro19714/status/1391460964709568513″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/FilmmerSmith/status/1391460910011666437″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Antonio_Drago81/status/1391460607896002565″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/SaraTomei/status/1391460596835622917″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/stefanomaffei63/status/1391458482335928321″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/giorgio_salve/status/1391457723183767552″]
[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/Bandxr_/status/1391456951444312064″]
[embedcontent src=”twitter”url=”https://twitter.com/michaelmilan94/status/1391456903809622031″]
[fncvideo id=566256 autoplay=true]