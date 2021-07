News Milan – Il borsino dei trequartisti, Sportmediaset si sbilancia

La dirigenza del Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi dopo essere stata fin qui la regina incontrastata del mercato. Maldini, Massara e Gazidis hanno già concluso numerose operazioni, alcune anche di prestigio, e sono al lavoro per completare la rosa di Stefano Pioli. Mancano infatti ancora alcuni tasselli, affinché il Milan possa essere competitivo il prossimo anno in ogni competizione che andrà a giocare, soprattutto in vista del tanto atteso ritorno in Champions League. Uno dei principali obiettivi riguarda la zona della trequarti, dove nonostante il ritorno di Brahim Diaz serve il giocatore che dovrà colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. A tal proposito la dirigenza è al lavoro e sta sondando vari profili. SportMediaset ha stilato il borsino dei vari fantasisti accostati al Diavolo, rivelando le percentuali di arrivo alla corte di Pioli<<<