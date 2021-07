Un Milan francese sabato prossimo sfiderà il Nizza

La prossima amichevole del Milan, sabato contro il Nizza , dovrebbe segnare anche il debutto di Maignan e Giroud

Redazione Il Milanista

Olivier Giroud si è legato al Milan per i prossimi due anni a 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Sul suo contratto però c'è anche una clausola per un altro anno in rossonero. Per il momento però l'attaccante francese e il club meneghino hanno un accordo fino al 2023. L'ex Chelsea ha finito le sue vacanze e si è unito alla sua nuova squadra, agli ordini di mister Stefano Pioli ha svolto anche i suoi primi allenamenti. Insieme a lui è arrivato anche l'altro 'volto nuovo', Mike Maignan. Il portiere acquistato dal Lille, avrà il difficile compito di non far rimpiangere Donnarumma,Maldini e Massara hanno già dimostrato di credere molto nelle sue capacità, visto il quinquennale firmato nella scorse settimane.

L'attesa dell'esordio

Adesso si attende l'esordio dei due nuovi giocatori del Milan, un'attesa che dovrebbe arrivare fino a sabato prossimo, quando il Diavolo scenderà in campo contro il Nizza. Partita che si giocherà alle 20.30 all'Allianz Rivera e sarà possibile vederla anche su Sky Sport. C'è tanta curiosità, per il club meneghino questa è la prima amichevole contro un avversario di livello, dopo i match con la Pro Sesto e il Modena dei giorni scorsi. E quello che scenderà in campo potrebbe essere un Milan 'francese'.

Il Milan 'francese'

Giroud e Maignan potrebbero fare il loro esordio, magari a gara in corso. Anche perché soprattutto la punta potrebbe non essere ancora al meglio della condizione fisica. In rosa però c'è anche Fodé Ballo-Touré. Il terzino prelevato dal Monaco è già stato mandato in campo da mister Pioli contro il Modena, ma il Diavolo nel corso delle ultime sessioni di mercato ha già dimostrato di guardare con attenzione alla Francia e alla Ligue1. In rosa c'è Pierre Kalulu, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la sua nazionale, o Rafael Leao, anche lui come Maignan acquistato dal Lille, senza dimenticare i calciatori 'francofoni' come Kessie e Bennacer.