News Milan – L’estate si accende, che intreccio con United e Real

Il mercato è fatto di incastri. Situazioni che in un primo momento sembravano impossibili ed impensabili, diventano, tutto d'un tratto, fattibili. Nella giornata di ieri, ad esempio, il calcio europeo ha fatto segnare un altro grande colpo. Ad operarlo il ManchesterUnited con Varane che approderà in Premier League per 50 milioni di euro più bonus legati al raggiungimento di determinate condizioni. Una cifra lontana, dunque, dagli 80 che aveva in mente il Real Madrid, col club spagnolo che ha dovuto adeguarsi alla situazione finanziaria globale. Questo apre la strada, per l'appunto, ad un interessante incastro di mercato per il Milan >>>