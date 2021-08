UFFICIALE – Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Milan

E' arrivato anche il comunicato ufficiale del Milan su Pietro Pellegri, il nuovo attaccante rossonero che arriva dal Monaco

Tutto fatto, il Milan ha chiuso un'altra operazione di mercato. Ancora in attacco, dopo Olivier Giroud, dopo essere andati davvero vicino a Kaio Jorge, ma il brasiliano alla fine ha preferito la Juventus alla maglia rossonera. E' Pietro Pellegri la terza punta a disposizione di Stefano Pioli in questa stagione e verosimilmente anche per i prossimi anni. Maldini e Massara hanno lavorato sia per il presente, che per il futuro, garantendosi un diritto di riscatto relativamente economico per quanto riguarda l'ex Genoa. Un colpo a cui il Diavolo ha lavorato negli ultimi giorni. Prestito oneroso da 500mila euro, con diritto di riscatto, che si tramuta in obbligo, fissato a 6 milioni. Queste le cifre della nuova operazione in entrata del club meneghino.