News Milan | Pellegatti sgancia tre siluri: “Rossoneri extra lusso”

Sappiamo che qualche tifoso sta perdendo la pazienza o comunque, soprattutto guardando alla lunghezza e complessità della stagione, comincia a preoccuparsi. Il Milan ha condotto fino ad ora un ottimo mercato, ma per sugellarlo serve un colpo di coda di quelli importanti, per non rischiare di avere enormi rimpianti a fine anno. Carlo Pellegatti ha rivelato quali potrebbero essere le prossime tre mosse pesanti della dirigenza rossonera, che regalerebbero a Pioli una vettura extra lusso<<<