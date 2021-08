UFFICIALE: Jens Petter Hauge passa all’Eintracht Francoforte

Ufficiale la cessione di Hauge al club tedesco, il norvegese lascia il Milan dopo una sola stagione in rossonero.

Si è sbloccato anche il mercato in uscita del Milan, che finalmente ha concluso alcune cessioni che pemetteranno di continuare a muoversi in entrata. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità della cessione di Mattia Caldara in prestito al Venezia , oggi ne è arrivata un'altra. Infatti, con un comunicato sui canali ufficiali del club, il Milan ha annunciato la cessione in prestito di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte. L'esterno norvegese era da tempo un esubero dei rossoneri, non rientrava nei piani di Stefano Pioli nonostante il suo impatto con la maglia del Milan non sia stato del tutto negativo in questa prima ed unica stagione a Milano.

Hauge lascia quindi il Milan dopo una sola stagione, in cui ha collezionato 24 presenze, 5 gol e 1 assist. Un impatto sicuramente importanete, soprattutto in Europa League, ma che non è bastato per conquistarsi la conferma in rossonero. Pochi gol ma comunque importanti, come quello segnato allo stadio Maradona di Napoli nella vittoria per 3-0 nel girone d'andata e, soprattutto, come quello del pareggio segnato contro la Sampdoria nel rush finale di campionato. Un gol che ha, probabilmente, permesso ai rossoneri di accedere alla prossima Champions League. Hauge passa quindi all'Eintracht Francoforte in prestito con obbligo di riscatto, con il Milan che incasserà 12 milioni di euro dalla sua cessione. Una chance importante per l'ex esterno del Bodo Glimt, che potrà misurarsi in un campionato in cui i giovani hanno spesso occasioni per emergere, ora dovrà essere lui a sfruttare l'occasione.