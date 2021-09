Tuttosport | ‘Theo e Bennacer, il Milan deve muoversi con grande anticipo’

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sui rinnovi del Milan. Oltre a Kessie ci sono Theo, Bennacer, Kjaer e Saelemaekers

Redazione Il Milanista

E' sempre tempo di rinnovi in casa Milan. C'è la situazione legata a Franck Kessie e il suo contratto in scadenza nel 2022. La nuova telenovela a tinte rossonere. Le richieste del calciatore hanno rallentato le operazioni, decisamente troppi gli 8 milioni a stagione chiesti più i 2 di bonus. Una situazione che dovrà sbloccarsi, per evitare l'inserimento di altri club, dato che sia dalla Francia, sempre il PSG, che dalla Premier League osservano la situazione. Maldini e Massara per ora si sono spinti fino a 6,5 bonus compresi, serve quindi un passo indietro del giocatore e uno in avanti della società Un incontro a metà strada pre mettere tutti d'accordo.

Non solo Kessie, serve un nuovo accordo anche per Theo

Non c'è però soltanto il rinnovo dell'ivoriano a tenere banco a Casa Milan. Come riporta Tuttosport, in edicola questa mattina, il club meneghino infatti deve accelerare le operazioni anche per Theo Hernandez, Bennacer, Kjaer e Saelemaekers. Il terzino francese nelle sue due stagioni italiane ha letteralmente brillato, attirando l'attenzione di club importanti. Prelevato 2 anni fa dal Real Madrid per 22 milioni di euro, oggi vale almeno il doppio, ma il suo contratto in scadenza nel 2024 non fa dormire sonni tranquilli. Guadagna meno di 2 milioni di euro a stagione e la dirigenza aveva collocato in agenda i colloqui per il rinnovo, con i procuratori del ragazzo, dopo la sessione estiva di mercato. mercato che effettivamente ha chiuso i suoi battenti.

Le altre situazioni

Il PSG alla finestra, come per Kessie. Il club francese è evidentemente sempre molto attento a quanto accade al Diavolo e non smette di pensare ai migliori calciatori della società rossonera. Lo stesso discorso può essere fatto anche per Bennacer, anche lui in scadenza nel 2024 come Theo Hernandez. Anche per lui inizieranno presto i lavori per un nuovo accordo. Una nuova strategia per evitare quanto sta accadendo con Kessie. Dei rinnovi quello più vicino sembra essere quello di Kjaer, mentre per Saelemaekers i discorsi sono stati rimandati. E' innegabile però che il Milan abbia tutta l'intenzione di accelerare le operazioni.