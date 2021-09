Mercato Milan – Maldini guarda al futuro, colpi da scudetto a zero

Franck Kessie, ma non solo. Anche Simon Kjaer e Alessio Romagnoli sono in scadenza contrattuale nel 2022. La paura, soprattutto per quanto riguarda il Presidente, è la possibilità di una partenza a parametro zero come accaduto per Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. A dire il vero per il momento la trattativa relativa al rinnovo dell'ivoriano sta assumendo proprio i contorni della telenovela.