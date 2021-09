Tuttosport | Milan, Rebic o Giroud? Il dubbio di Pioli

E' già tempo di Juventus-Milan e Tuttosport fa il punto sulla squadra rossonera e i dubbi di Stefano Pioli

Sembrava dovesse essere la gara per ricedere Ibrahimovic in campo dal primo minuto, ma non sarà così. Lo svedese non forzerà il suo recupero, non vuole rischiare altre ricadute o nuovi infortuni, come accaduto con la Lazio. Lo ha spiegato lui stesso: "Se ci sarò a Torino contro la Juventus? Vediamo, ho un piccolo problema al tendine d'Achille, non è un segreto. ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, voglio mantenere il fisico per tutto il campionato in modo da esserci sempre. Non giocarne una e poi saltarne altre, come l’anno scorso. Questa volta ascolterò il mio fisico e pensare che non sono Superman. Il mio problema è che lavoro troppo, perché quando soffro mi piace".