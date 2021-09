Qui Milanello – Prima seduta in vista della Juve

Ecco il report della seduta odierna della formazione di Stefano Pioli in vista del match di domenica sera contro la Juve

Nella notte il Milan è tornato a casa dopo la partita di Champions League contro il Liverpool, persa 3 a 2. Questa mattina, però, Stefano Pioli ha diretto l'allenamento perché domenica sera i rossoneri scenderanno in campo contro la Juventus, impegnata martedì sera in Svezia contro il Malmoe.

Una partita in cui non ci saranno sicuramente Krunic, Bakayoko, Messias. In dubbio invece Ibrahimovic che oggi all'evento "Mind the Gum" ha dichiarato: "Se ci sarò a Torino? Vediamo giorno per giorno, non è un segreto: ho un problema al tendine e non rischio conseguenze. Voglio tenere tutta la stagione e pensare che non sono Superman. Anche se… Il mio problema è che lavoro troppo e mi piace soffrire”.

Il Milan ha poi pubblicato il report della seduta odierna, sul proprio sito internet acmilan.com:

Qui Milan, il primo allenamento in vista della Juventus

TRA CAMPO E PALESTRA SI LAVORA GIÀ VERSO LA JUVE

Defaticante per i titolari di ieri, gli altri in campo: Liverpool in archivio, si pensa al campionato

Rientrata in nottata da Liverpool, la squadra questa mattina è scesa in campo a Milanello alle 12 per iniziare la preparazione del prossimo impegno di campionato contro la Juventus, in programma domenica 19 settembre alle ore 20.45.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera, in campo sul centrale gli altri componenti della rosa i qu

L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni seguite dalla consueta partitella su campo ridotto, che ha concluso la sessione odierna.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.

ali, dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, hanno iniziato il lavoro con una serie di torelli.

