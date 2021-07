Il Milan vuole la conferma di Dalot: pressing sul Manchester United

Pioli e la dirigenza hanno le idee ben chiare, per le fasce laterali l'obiettivo è confermare in rossonero Diogo Dalot.

Sono molteplici le trattative che sta portando avanti la dirigenze del Milan, tra acquisti, cessioni e colloqui per i vari riscatti. Sistemata la situazione legata a Tomori, Maldini sta definendo gli ultimi dettagli con Real Madrid e Brescia per confermare a Milano anche Brahim Diaz e Sandro Tonali. Un segnale di continuità, per una squadra che ha fatto molto bene nella scorsa stagione e che non vuole perdere altri pezzi dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu.

Proprio a proposito di continuità, molto importante è la trattativa che il Milan sta portando avanti con il Manchester United per Diogo Dalot. Stefano Pioli, infatti, ha fatto la sua scelta, e vuole la conferma del laterale portoghese anche per la prossima stagione. Il tecnico rossonero ha apprezzato molto la duttilità di Dalot nel corso della stagione, impiegato sia a destra come vice Calabria che a sinistra come vice Theo Hernandez senza nessun problema.

La trattativa

Il prestito di Dalot è scaduto il 30 giugno, pertanto il terzino portoghese al termine delle vacanze post Europeo farà ritorno a Manchester. Nonostante ciò i colloqui tra le due dirigenze proseguono incessantemente e il Milan sta spingendo per trovare un accordo al più presto. L'intenzione, infatti, è quella di mettere Diogo Dalot a disposizione di Pioli fin dall'inizio del ritiro. Questa volta la dirigenza rossonera sta impostando diversamente la trattativa. Infatti, mentre la scorsa estate il terzino è stato portato a Milano in prestito secco, questa volta Maldini vorrebbe inserire un diritto di riscatto. Lo United, però, non ha ancora aperto a questa formula, e vorrebbe cedere il calciatore solo a titolo definitivo.

Il Milan, però, può giocarsi una carta molto importante. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri vogliono fare leva sulla volontà del calciatore. Dalot si è trovato molto bene a Milano e vorrebbe proseguire la sua avventura in rossonero, un dettaglio da non sottolineare che potrebbe portare alla buona riuscita della trattativa.