Febbre da Giroud: seguiamo il suo arrivo minuto per minuto – live

Seguiamo passo dopo passo l'arrivo della punta francese a Milano, l'attaccante è atteso domani a Casa Milan per le visite mediche

Aggiornamento 19.10 - Una volta terminato l'iter di sbarco, Giroud raggiungerà l'hotel in centro città, in attesa di sostenere domani mattina le visite mediche.

Aggiornamento 19.00 - L’aereo privato, partito da Grenoble intorno alle 18.15, è atterrato in questi istanti a Linate. Sta per iniziare l’avventura del francese in rossonero .

Aggiornamento 18.43 - Per tutta la sua permanenza in rossonero il campione del mondo percepirà uno stipendio di 3,5 milioni di euro a stagione. Il contratto che lega le parti è di durata biennale, con l'opzione di un terzo anno.

State con noi per non perdervi nulla dell'arrivo di Oliver Giroud in questa live testuale. Riporteremo passo dopo passo lo sbarco a Milano della tanto attesa punta francese; il calciatore del Chelsea è il rinforzo per l'attacco che Pioli stava aspettando. Il campione del mondo è stato acquistato per dare man forte a Ibra e aiutare il Milan ad essere più competitivo in Champions League. Seguiteci!