Tre cessioni in arrivo? Le situazioni di Conti, Pobega e Castillejo

Non solo acquisti ma anche cessioni, la dirigenza del Milan sta cercando di piazzare i tre giocatori sul mercato.

Redazione Il Milanista

Sono giornate roventi in casa Milan in ottica mercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per completare la rosa di Stefano Pioli, ma oltre ai nuovi acquisti bisognerà anche sistemare le situazioni relative agli esuberi. Dopo gli addii di Mattia Caldara e Jens Petter Hauge, ceduti in prestito a Venezia ed Eintracht Francoforte, ora bisognerà discutere le situazioni di Samu Castillejo, Andrea Conti e Tommaso Pobega. Soprattutto per i primi due non sembrano esserci dubbi, sono con le valige in mano e lasceranno a breve Milanello.

La situazione di Pobega

La situazione più dubbia è quella legata al centrocampista ex Spezia, dato che la sua situazione è oggetto di valutazioni giorno dopo giorno. Pobega vorrebbe restare al Milan e in questo pre campionato si sta giocando nella migliore maniera possibile tutte le occasioni che Stefano Pioli gli sta concedendo. Il tecnico, però, non è ancora convinto di confermarlo in rosa, e per questo motivo la società ha deciso di aprire alla cessione in prestito. Attente valutazioni devono però essere fatte in base alla situazione attuale del centrocampo rossonero. L'infortunio di Kessie, infatti, ha scombinato le carte in tavola, e ora la cessione di Pobega è stata messa in standby. Molto dipenderà anche dagli acquisti che si riusciranno a portare a termine, con Adli promesso sposo e Bakayoko sempre nel mirino.

Conti e Castillejo out

Diversa invece la situazione di Conti e Castillejo, per i quali invece le speranze di restare al Milan sono ridotte al minimo. Entrambi infatti sono a tutti gli effetti due esuberi del gruppo di Stefano Pioli, e per questo motivo si sta cercando la soluzione migliore. Sull'esterno spagnolo ci sono soprattutto squadre de La Liga, con Getafe e Betis Siviglia che seguono con interesse la situazione. Per Conti invece la novità potrebbe essere rappresentata da un possibile inserimento nella trattativa per Florenzi, come riportato da Tuttosport.