Lo stop di Kessie blocca Pobega? Il MIlan sta valutando il da farsi

Scenari in continuo aggiornamento per il centrocampo del Milan, l'infortunio di Kessie potrebbe stravolgere i piani sul mercato.

C'è ancora tanto da lavorare fino alla fine del calciomercato estivo per completare la rosa del Milan. Per Paolo Maldini e Frederic Massara le prossime saranno settimane molto intense, sulla scia di qunato fatto fin qui in questa sessione. Sono numerose le trattative che la dirigenza rossonera sta portando avanti con l'obiettivo di concludere al più presto alcune operazioni. Si cercherà, infatti, di completare quasi totalmente la squadra a disposizione di Stefano Pioli entro la prima giornata di campionato, che vedrà il Diavolo protagonista il 23 agosto in casa della Sampdoria. Per quella data il tecnico rossonero conta di avere almeno un altro centrocampista e il terzino destro tanto ricercato.

Soprattutto la caccia al centrcampista è diventata ora abbastanza urgente. L'infortunio ai flessori patito da Kessie in allenamento, infatti, lo terrà lontano dal campo per almeno un mese, e questo mette Pioli in una situazione di totale emergenza per la zona mediana. Sono tre al momento i giocatori disponibili per il centrocampo, senza contare Krunic che è più un jolly per l'allenatore. Contro i blucerchiati scenderanno sicuramente in campo Sandro Tonali e Ismael Bennacer dal primo minuto, ma in panchina potrebbe non esserci nessuno data la situazione abbastanza dubbia di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 ex Spezia e Pordenone è tornato a Milano dopo l'ottima stagione in Liguria, e vorrebbe giocarsi le sue chance al Milan.

Va o resta?

Staff e società, però, non sono pienamente convinti e potrebbero decidere di fargli fare un'altra stagione in prestito per dargli ancora altro minutaggio. Su di lui c'è stato l'interesse di più squadre di Serie A, Fiorentina e Atalanta in primis, ma in questo momento è il Cagliari in pressing per accaparrarselo. L'infortunio di Kessie, e la conseguente emergenza del Milan a centrocampo, potrebbe però cambiare gli scenari. Infatti, come riportato da Tuttosport la società sta seriamente pensando di tenere Pobega in rosa in vista della prossima stagione.