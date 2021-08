Tavolo aperto con il Real Madrid, sono tre i giocatori in ballo

Discorsi che proseguono con il Real Madrid per il mercato, tre profili osservati da vicino dalla dirigenza rossonera.

L'amichevole disputata dal Milan contro il Real Madrid ha dato sicuramente delle risposte importanti a Stefano Pioli. La prima, forse quella più concreta, è arrivata da Mike Maignan, che ha parato il primo rigore della sua carriere in rossonero e ha saputo dare sicurezza al reparto. È stato un buon Milan, che ha saputo tenere testa ai Blancos nonostante la differenza tra le due squadre sia evidente. Un pareggio quindi di spessore, che permette al Milan di proseguire bene la marcia di avvicinamento al campionato. Non è stato, però, solo campo. Infatti il match è stato l'occasione per parlare a tornare di mercato, dato che tra le due squadre ci sono in ballo alcuni profili che possono far comodo al Milan.

Obiettivi Real

Il primo osservato è sicuramente Isco, che ieri è sceso in campo dal primo minuto e ha anche indossato la fascia da capitano nel secondo tempo. Un segnale importante che ha voluto dare Carlo Ancelotti, segno che comunque il giocatore è nel progetto nonostante non sia un irrinunciabile del tecnico. Anche per questo motivo non sarà facile portarlo via da Madrid, dato che i Blancos non vogliono svenderlo e chiedono una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Nel mirino del Milan resta anche Alvaro Odriozola, che ieri non è sceso in campo per scelta tecnica. Il terzino spagnolo è stato per settimane la prima alternativa a Diogo Dalot e c'era anche già un accordo di massima con il Real. La dirigenza rossonera, però, ha virato ora su Florenzi, e per questo motivo l'arrivo di Odriozola sembra ormai impossibile. Occhi anche su Dani Ceballos, che dopo le ultime due stagioni in prestito all'Arsenal è tornato nuovamente a Madrid. Non è facile per il Real piazzarlo sul mercato, considerato il suo importante stipendio, fattore che limita anche la dirigenza del Diavolo.